МИД Греции назвал противоречивыми результаты референдума в Македонии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Результат референдума по вопросу межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония является противоречивым, но Афины будут соблюдать свои обязательства по подписанному со Скопье соглашению.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Греции.

"Греция следит внимательно и с подобающего расстояния за событиями в дружественной стране - Бывшей Югославской Республике Македонии [БЮРМ] и будет соблюдать свои обязательства по Преспанскому соглашению [документ был подписан главами МИД двух стран на берегу озера Преспа]", - подчеркнуло греческое внешнеполитическое ведомство.

"Результат референдума в БЮРМ, являющегося консультативным и не являющегося частью обязательных условий Преспанского соглашения, - противоречив. Большой перевес [голосов, поданных] "за", но без соответствующей ему явки [населения на референдум]. Большая часть общества соседней страны поддержала соглашение, однако значительная часть отнеслась к нему со скептицизмом. Греция уважает выбор граждан БЮРМ", - говорится в документе.

Министерство иностранных дел Греции считает, что "атмосфера национализма и недоверия, ежедневные фальшивые новости и крайний фанатизм, к сожалению, не позволяют дать трезвую оценку больших преимуществ соглашения и мешают необходимому взаимопониманию между народами и развитию их сотрудничества". По мнению греческого МИД, "возрастает потребность в равноправном сотрудничестве в регионе, господстве культуры демократического диалога, культуры взаимопонимания и справедливых компромиссов".

"Возражения против Преспанского соглашения оказались неверными и ошибочными", - говорится заявлении. "Последующие шаги требуют трезвости со всех сторон без исключения, чтобы можно было сохранить положительный потенциал Преспанского соглашения", - заключило греческое внешнеполитическое ведомство.

Согласно предварительным данным из Скопье, на референдуме, проходившем в воскресенье в бывшей югославской республике, явка не достигла 50%, но из тех, кто пришел голосовать, подавляющее большинство отдали свои голоса за вступление республики в НАТО и ЕС и одобрение соглашения с Грецией по новому названию страны.