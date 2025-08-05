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МИД: Граждане Пакистана не участвуют в конфликте в Украине

МИД: Граждане Пакистана не участвуют в конфликте в Украине Министерство иностранных дел Пакистана опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии пакистанских граждан в конфликте.
Другие страны
5 августа 2025 г. 09:21
МИД: Граждане Пакистана не участвуют в конфликте в Украине

Министерство иностранных дел Пакистана опровергло заявления президента Украины Владимира Зеленского об участии пакистанских граждан в украинском конфликте.

Как передает Report, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Пакистана на своем официальном сайте.

МИД отметил, что на сегодняшний день украинские власти официально не обращались к Пакистану и не представили никаких достоверных доказательств в подтверждение этих заявлений.

"Правительство Пакистана обсудит этот вопрос с украинскими властями и запросить разъяснения по этому поводу. Пакистан подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами устава ООН", - сообщает МИД.

Отметим, что накануне Зеленский заявил, что на волчанском направлении фиксируется участие в войне наемников из ряда стран, в том числе Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN: Vətəndaşlarımız Ukraynada hərbi əməliyyatlarda iştirak etmirlər
Версия на английском языке Foreign Ministry: Pakistani citizens not involved in conflict in Ukraine

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