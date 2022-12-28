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МИД: Граждане Молдовы будут проходить процедуру регистрации для поездки в ЕС

МИД: Граждане Молдовы будут проходить процедуру регистрации для поездки в ЕС Гражданам Молдовы с ноября 2023 года для поездок в страны Европейского союза нужно будет проходить регистрацию в Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS).
Другие страны
28 декабря 2022 г. 16:49

Гражданам Молдовы с ноября 2023 года для поездок в страны Европейского союза нужно будет проходить регистрацию в Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS).

Как передает Report, об этом написал глава пресс-службы МИД Молдовы и европейской интеграции (МИДЕИ) страны Даниел Водэ в Telegram-канале.

По его словам, граждане страны будут получать электронное разрешение на поездку в Шенгенскую зону.

"Разрешение на поездку будет обязательным для лиц в возрасте от 18 до 70 лет, оно будет стоить 7 евро. В настоящее время Евросоюз планирует начало работы ETIAS с ноября 2023 года", - сказал он.

Водэ указал, что разрешение на поездку в страны ЕС будет действовать в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.

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