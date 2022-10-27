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МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики

МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики Власти Гондураса вызвали посла США Лауру Догу в МИД для выражения протеста из-за заявлений дипломата, которые руководство республики расценивает как вмешательство в ее внутренние дела.
Другие страны
27 октября 2022 г. 08:22
МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики

Власти Гондураса вызвали посла США Лауру Догу в МИД для выражения протеста из-за заявлений дипломата, которые руководство республики расценивает как вмешательство в ее внутренние дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал Telesur.

Отмечается, что посол должна будет явиться в дипведомство в понедельник. Власти расценивают как неприемлемые ее высказывания на прошедшем на этой неделе собрании Гондурасско-американской торговой палаты, где она заявила об обеспокоенности "увеличением цифрового пиратства" в стране. Ранее Догу также назвала планы энергетической реформы "опрометчивыми".

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