МИД Гондураса вызвал посла США из-за вмешательства во внутренние дела республики

Власти Гондураса вызвали посла США Лауру Догу в МИД для выражения протеста из-за заявлений дипломата, которые руководство республики расценивает как вмешательство в ее внутренние дела.

Власти Гондураса вызвали посла США Лауру Догу в МИД для выражения протеста из-за заявлений дипломата, которые руководство республики расценивает как вмешательство в ее внутренние дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил телеканал Telesur.

Отмечается, что посол должна будет явиться в дипведомство в понедельник. Власти расценивают как неприемлемые ее высказывания на прошедшем на этой неделе собрании Гондурасско-американской торговой палаты, где она заявила об обеспокоенности "увеличением цифрового пиратства" в стране. Ранее Догу также назвала планы энергетической реформы "опрометчивыми".