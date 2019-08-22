МИД : Германия выступает против «жёсткого» брексита

Глава МИД ФРГ Хайко Маас после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Германия выступает против «жёсткого» брексита.

«Мы очень серьёзно воспринимаем это. Но, честно говоря, оценка наша такова, что для нас не решающе, кто остановит «жёсткий» выход - парламент или правительство. Мы хотим, чтобы этого не произошло и всё», - цитирует РИА Новости Мааса, передает Report.

При этом он подчеркнул, что «в Европейском союзе нет готовности ещё раз возобновлять переговоры по уже готовому документу-соглашению».

«Мы подчёркиваем, что если правительство Великобритании хочет пойти на риск «жёсткого» выхода (из ЕС), мы готовы к этому», — добавил дипломат.