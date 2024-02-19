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МИД Германии вызвал российского посла в связи со смертью Алексея Навального

МИД Германии вызвал российского посла в связи со смертью Алексея Навального МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 16:32
МИД Германии вызвал российского посла в связи со смертью Алексея Навального

МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за смерти Алексея Навального.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Германии сообщает агентство Reuters.

"Министр иностранных дел [Анналена Бербок] перед началом встречи в Брюсселе еще раз прокомментировала смерть Алексея Навального. И я хотела бы сообщить вам, что федеральное правительство, МИД вызывают сегодня посла России", - заявила представитель ведомства.

Сам Нечаев до сообщения о его вызове в посольство в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung выразил обеспокоенность по поводу "заигрывания с интересами военной промышленности", которое набирает обороты в Германии, а также предостерег от "антироссийской риторики".

Отметим, что Германия и другие страны Евросоюза хотят ввести дополнительные санкции в отношении России из-за смерти Навального. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что страны ЕС обсудят введение санкций против ответственных за смерть Навального. Он также отметил, что санкционный режим будет назван именем политика.

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Версия на английском языке German Foreign Ministry summons Russian ambassador over Alexei Navalny's death
Версия на азербайджанском языке Rusiya səfiri Almaniya XİN-ə çağırılıb

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