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    МИД Германии: Россия остается сложным партнером

    Хайко Маас: Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Россия остается сложным партнером, однако решение международных проблем невозможно без диалога с Москвой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе, комментируя президентские выборы в России.

    "Россия остается сложным партнером, но ее помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада", - заявил Х.Маас.

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