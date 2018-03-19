МИД Германии: Россия остается сложным партнером

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Россия остается сложным партнером, однако решение международных проблем невозможно без диалога с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе, комментируя президентские выборы в России.

"Россия остается сложным партнером, но ее помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада", - заявил Х.Маас.