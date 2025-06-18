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МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю

МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю
Другие страны
18 июня 2025 г. 16:13
МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль обратился к лидерам Ирана с призывом дать убедительные заверения в том, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, и продемонстрировать решимость пойти на переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Иран должен действовать благоразумно. Никогда не поздно сесть за стол переговоров", - сказал глава МИД.

Он также поддержал военную операцию Израиля, сказав что опасения Тель-Авива о разработке Ираном ядерного оружия "вполне объяснимо".

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Версия на английском языке German FM urges Iran to make concessions to Israel
Версия на азербайджанском языке Almaniya XİN İranı İsrailə güzəştə getməyə çağırıb

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