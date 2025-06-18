МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю

МИД Германии призвал Иран пойти на уступки Израилю

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль обратился к лидерам Ирана с призывом дать убедительные заверения в том, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, и продемонстрировать решимость пойти на переговоры.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Иран должен действовать благоразумно. Никогда не поздно сесть за стол переговоров", - сказал глава МИД.

Он также поддержал военную операцию Израиля, сказав что опасения Тель-Авива о разработке Ираном ядерного оружия "вполне объяснимо".