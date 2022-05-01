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МИД Германии: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне

МИД Германии: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.
Другие страны
1 мая 2022 г. 14:31
МИД Германии: Мир на условиях России может стать приглашением к следующей войне

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе. А станет приглашением к следующей войне.

Как передает Report, об этом она сказала в интервью для Bild am Sonntag.

По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - добавила министр.

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