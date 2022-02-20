МИД Германии и Австрии рекомендовали австрийцам покинуть Украину

МИД Австрии и Германии предупредили своих граждан об опасности поездок в Украину и порекомендовали им покинуть территорию этой страны.

МИД Австрии и Германии предупредили своих граждан об опасности поездок в Украину и порекомендовали им покинуть территорию этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, МИД Германии принял такое решение ввиду того, что боевые столкновения могут произойти в любой момент.

А в заявлении австрийского ведомства отмечается, что власти срочно предостерегают от всех поездок в Украину за исключением западных областей (Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой) из-за непредсказуемой ситуации с безопасностью.