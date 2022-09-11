МИД Германии: Благодаря нашему оружию были освобождены отдельные города Украины

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений.

Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений.

Как передает Report, об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок в интервью телеканалам RTL и n-tv во время визита в Киев.

"Глядя на восток и юг Украины, мы видим, насколько важны поставки вооружений", - сказала она. "В частности, благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов", - утверждала Бербок. "Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет поставок вооружений в течение следующих нескольких месяцев", - добавила дипломат.