МИД Германии: Создание Центра военного планирования ЕС - вопрос времени

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС — это вопрос времени, альтернативы этому развитию нет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госминистр МИД ФРГ Михаэль Рот журналистам перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Мы достигли консенсуса в том, что командный центр будет создан, вопрос состоит в том, когда. Я уверен, что призыв граждан ЕС о совместной работе в сфере безопасности, о согласовании конкретных шагов будет везде услышан, просто у некоторых это произойдет раньше, а у других – немного позже", - заявил М. Рот.

Напомним, что в марте главы МИД стран ЕС одобрили создание Центра военного планирования и управления зарубежными небоевыми операциями ЕС.