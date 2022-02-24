МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с событиями на Украине

МИД Германии созвал кризисный штаб из-за событий в Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров.

МИД Германии созвал кризисный штаб из-за событий в Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство в четверг.

"Нападением на Украину Россия нарушает элементарные правила международного порядка, - указала она. - Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Мы солидарны с Украиной".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей "ЛНР" и "ДНР" принял решение о проведении специальной военной операции.