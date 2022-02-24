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МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с событиями на Украине

МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с событиями на Украине МИД Германии созвал кризисный штаб из-за событий в Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 10:42
МИД ФРГ создал кризисный штаб в связи с событиями на Украине

МИД Германии созвал кризисный штаб из-за событий в Украине, министр иностранных дел Анналена Бербок пообещала совместную реакцию Берлина и партнеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило ведомство в четверг.

"Нападением на Украину Россия нарушает элементарные правила международного порядка, - указала она. - Мы будем реагировать вместе с нашими партнерами. Мы солидарны с Украиной".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей "ЛНР" и "ДНР" принял решение о проведении специальной военной операции.

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Версия на английском языке German Foreign Ministry establishes crisis headquarters over events in Ukraine

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