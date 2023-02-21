МИД ФРГ рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

МИД Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию в период с 20 по 26 февраля и призывает немцев, которые находятся в РФ, соблюдать в ближайшие дни осторожность.

МИД Германии не рекомендует гражданам страны посещать Россию в период с 20 по 26 февраля и призывает немцев, которые находятся в РФ, соблюдать в ближайшие дни осторожность.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", - сказано в заявлении МИД.

Также в МИД ФРГ предостерегли от посещения приграничных с Украиной городов, таких как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

В министерстве также рекомендуют немцам быть бдительными и избегать большого скопления людей в связи с проведением в России "ряда мероприятий" в период с 20 по 26 февраля.