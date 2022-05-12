МИД ФРГ: При всей поддержке Украины НАТО не должна стать воюющей стороной

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что при всей военной поддержке Украины НАТО не должна вмешиваться в конфликт.
"Я была недавно в Киеве, мы там обсудили, как можем поддержать Украину, прежде всего, в вопросе повышения ее оборонных способностей, не способствуя тому, чтобы НАТО стала участником войны", - сказала Бербок.
Министр скептически оценила идею создания в Украине НАТО запретной для полетов зоны и передачи Западом самолетов Киеву. "Касательно запретной для полетов зоны и поддержки посредством предоставления воздушных средств мы уже твердо заявили о своей позиции", - сказала она.