МИД ФРГ намерен эвакуировать немцев из Ливана морем из-за эскалации ситуации

Власти Германии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке планируют вывезти на кораблях находящихся в Ливане граждан ФРГ.

Власти Германии из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке планируют вывезти на кораблях находящихся в Ливане граждан ФРГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Bild.

По ее информации, в кризисном центре МИД ФРГ идет планирование сценария экстренной эвакуации немцев из Ливана в случае необходимости. С октября 2023 года в отношении граждан Германии действует рекомендация покинуть Ливан и не совершать поездок туда. Накануне внешнеполитическое ведомство вновь призвало граждан покинуть страну.

Как сообщил представитель МИД ФРГ, в кризисном списке ведомства зарегистрированы порядка 1,3 тыс. немцев, которые остаются в Ливане.

"Ситуация в Ливане уже несколько недель является первой темой для обсуждения на заседаниях кризисных групп", - сказала Bild глава Центра кризисного реагирования МИД Манья Клизе. Власти Германии полагают, что в случае эскалации эвакуировать сограждан на самолете небезопасно, путь по суше через Сирию также невозможен. Это, указывает издание, означает, что остается только один вариант - порт в Бейруте, который в значительной степени был разрушен в 2020 году в результате мощного взрыва. Реконструкция все еще продолжается.

Планируется, что людей доставят на Кипр, а оттуда они самолетом отправятся дальше. Поскольку в настоящее время в Ливане проживает около 150 тыс. иностранцев, а возможности по их приему на Кипре очень ограничены, эвакуация всех пострадавших - в случае худшего развития событий - может занять несколько недель, резюмирует газета.