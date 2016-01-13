МИД: "На посту председателя ОБСЕ Германия будет участвовать в решении конфликта в Нагорном Карабахе"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Германия вступает в права председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в непростые времена, ОБСЕ необходима как платформа для диалога и создания доверия.

Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, текст которого 13 января распространило внешнеполитическое ведомство.

"Теракт в Стамбуле, кризис на Ближнем Востоке и конфликт на востоке Украины показывают, что Германия взяла на себя председательство в ОБСЕ в непростые времена. Я убежден, что именно сейчас мы нуждаемся в ОБСЕ как в платформе для диалога и создания доверия", - отметил Штайнмайер.

"Если мы на долгосрочную перспективу хотим добиться большей безопасности на всем пространстве ОБСЕ, то это возможно только вместе, объединив усилия. Для этого нам нужно использовать все имеющиеся в распоряжении форумы для обмена мнениями и достижения взаимопонимания - в особенности ОБСЕ", - констатировал министр.

Германия намерена укрепить возможности ОБСЕ в ходе всего цикла конфликта - от раннего предупреждения и предотвращения, кризисного управления до последующего наблюдения в постконфликтный период.

В центре внимания, по словам Штайнмайера, "будут находиться деятельность ОБСЕ на Украине и усиление миссии по мониторингу ситуации". "Мы также будем участвовать в решении конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье и на Южном Кавказе и активизируем работу миссий ОБСЕ на местах", - подчеркивается в заявлении.

"Последние дни снова показали, что международный терроризм представляет собой угрозу для всех государств ОБСЕ. Тем решительнее мы хотим работать вместе для противодействия терроризму на всех плоскостях", - отметил глава МИД ФРГ. "ОБСЕ здесь уже активна по многим направлениям, и мы должны продолжать эти усилия. Расставив таким образом приоритеты, мы подадим важный сигнал о дееспособности ОБСЕ", - считает министр.