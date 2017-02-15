МИД: Франция ответит на вмешательство других стран в президентские выборы

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро заявил, что Париж примет ответные меры против любой страны, которая попытается вмешиваться в президентские выборы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтерс.

"Мы не примем какое бы то ни было вмешательство в наш процесс выборов ни со стороны России, ни любого другого государства, речь идет о нашей демократии, о нашем суверенитете, нашей национальной независимости", - сказал Эйро, отметив, что при необходимости Франция примет ответные меры.