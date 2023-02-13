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МИД Франции заявил о сложностях с передачей Киеву замороженных активов РФ

МИД Франции заявил о сложностях с передачей Киеву замороженных активов РФ Действующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом €1,3 млрд, однако Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага.
Другие страны
13 февраля 2023 г. 03:56
МИД Франции заявил о сложностях с передачей Киеву замороженных активов РФ

Действующие правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом €1,3 млрд, однако Еврокомиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага.

Как передает Report, об этом заявила в интервью телеканалу LCI пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр.

"На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине, но вы знаете, что ЕК решила работать с новыми предложениями с целью передать эти средства Украине и оценить, в какой степени мы сможем использовать данные средства, чтобы обеспечить за их счет восстановление страны", - сказала Лежандр.

"Существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций, например €300 млрд Центрального банка РФ в ЕС и €1,3 млрд российских олигархов, которые были заморожены непосредственно во Франции", - пояснила она.

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