МИД Франции вызвал посла Ирана в Париже

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Ирана в Париже в связи с ударом Тегерана по Израилю.

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Ирана в Париже в связи с ударом Тегерана по Израилю.

Как передает Report, об этом сообщил глава французского внешнеполитического ведомства Стефан Сежурне в эфире телеканала France 2.

"Я распорядился завтра вызвать посла Ирана, чтобы передать ему сигнал о нашей решимости, - сказал он. - Не нужно использовать подмену в вопросах ответственности. Это Иран атаковал Израиль".

Вместе с тем министр заявил, что необходимо избежать эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, приоритетом Франции является освобождение заложников, прекращение огня, а также обеспечение доступа гуманитарной помощи в сектор Газа.