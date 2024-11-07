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МИД Франции вызовет посла Израиля после инцидента с французским министром

МИД Франции вызовет посла Израиля после инцидента с французским министром Франции вызовет посла Израиля Яэль Герман в связи с действиями израильской полиции во время визита в страну главы МИД Жан-Ноэля Барро.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 22:06
МИД Франции вызовет посла Израиля после инцидента с французским министром

Франции вызовет посла Израиля Яэль Герман в связи с действиями израильской полиции во время визита в страну главы МИД Жан-Ноэля Барро.

Как передает Report, об этом решении французского внешнеполитического ведомства сообщило агентство AFP.

Напомним, что израильские полицейские вторглись на территорию французской церкви "Патер Ностер" в Иерусалиме перед тем, как туда должен был войти Барро. Они также на некоторое время задержали французских жандармов, которые попытались им воспрепятствовать.

Глава МИД назвал эту ситуацию неприемлемой и отказался от посещения церкви.

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