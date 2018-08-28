МИД Франции временно запретил своим сотрудникам посещать Иран

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Франции предписало дипломатам и другим своим сотрудникам отложить на неопределенный срок любые поездки в Иран, за исключением неотложных, из-за возможной угрозы для их безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится во внутреннем документе французского внешнеполитического ведомства.

"Поведение иранских властей свидетельствует об ужесточении их позиции в отношении нашей страны, а также некоторых наших союзников", - говорится в документе за подписью генерального секретаря МИД Франции Мориса Гудро-Монтаня.

"Учитывая известные угрозы для безопасности... всем сотрудникам департаментов, как в центральном аппарате, так и в (зарубежных) представительствах, необходимо отложить до особого указания все запланированные поездки в Иран, за исключением тех, которые требуются по экстренной рабочей необходимости", - гласит внутренний меморандум французского МИД.

В качестве одной из причин для мер предосторожности в докладной записке сообщается, что французские власти предотвратили попытку взрыва бомбы на митинге иранской оппозиции близ Парижа, на котором должен был присутствовать адвокат Трампа Рудольф Джулиани.