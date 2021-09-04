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МИД Франции сообщил о хакерской атаке 

МИД Франции сообщил о хакерской атаке  Сайт France-visas, через который подаются запросы на получение визы во Францию, подвергся хакерской атаке в начале августа.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 03:28
МИД Франции сообщил о хакерской атаке 

Сайт France-visas, через который подаются запросы на получение визы во Францию, подвергся хакерской атаке в начале августа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу вечером сообщило Министерство иностранных дел Франции.

"10 августа 2021 года модуль платформы France-visas подвергся кибератаке, которая была быстро нейтрализована. Однако личные данные, записанные во время подачи заявления на визу (адреса электронной почты и идентификационные данные), могли быть украдены", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркивают, что хотя злоумышленники и могут использовать эти данные, они не содержат банковских данных или информации, подпадающей под действие Общего регламента о защите данных (GDPR) Евросоюза. Украденные данные не позволят совершать административные шаги от имени человека, "чьи данные были раскрыты на сайте France-visas или любом другом государственном сайте Франции", отмечается в коммюнике. При этом МИД не уточняет, были ли зафиксированы кибератаки на сайты других госучреждений.

"Национальная комиссия по информатике и свободам Франции (CNIL) была проинформирована об этих фактах. Правительство также подало жалобу, и в настоящее время ведется судебное расследование. Эти меры гарантируют, что использование France-visas иностранными гражданами, желающими посетить Францию, осуществляется в необходимых условиях безопасности", - отмечает пресс-служба МИД Франции.

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