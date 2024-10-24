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МИД Франции: Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире

МИД Франции: Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире Проходящий в Казани саммит БРИКС показывает, что у Запада больше нет монополии в мире.
Другие страны
24 октября 2024 г. 12:14
МИД Франции: Саммит БРИКС показал, что у Запада больше нет монополии в мире

Проходящий в Казани саммит БРИКС показывает, что у Запада больше нет монополии в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала LCI заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

"В свете саммита БРИКС и президентских выборов в США, <...> которые будут иметь серьезные последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад должны осознать, что у них больше нет монополии в мире", - сказал Аддад.

По его словам, в этой связи странам Запада необходимо "быть в состоянии доносить свою позицию до государств глобального Юга", когда речь идет о поддержке Украины и "способности европейцев отстаивать свое видение мира, свои интересы, безопасность и стратегическую автономию".

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Версия на английском языке French Foreign Ministry: BRICS summit showed that West no longer holds monopoly in the world
Версия на азербайджанском языке Fransa XİN: BRICS sammiti göstərdi ki, Qərb artıq dünyada monopoliyaya malik deyil

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