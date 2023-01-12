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МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран

МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран МИД Франции рекомендует французским гражданам воздержаться от любых поездок в Иран.
Другие страны
12 января 2023 г. 08:56
МИД Франции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Иран

МИД Франции рекомендует французским гражданам воздержаться от любых поездок в Иран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель французского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы о напряженности, возникшей между Парижем и Тегераном в связи с публикацией карикатур на высшего руководителя Ирана в журнале Charlie Hebdo.

"Франция подтверждает свою постоянную и решительную приверженность свободе прессы, свободе выражения мнений и защите журналистов во всем мире", - отметил французский дипломат. "Что касается наших соотечественников в Иране, мы напоминаем иранским властям, что они несут ответственность за безопасность наших граждан в Иране. Мы также официально советуем воздержаться от любых поездок в Иран, учитывая высокий риск незаконных задержаний со стороны властей страны", - указали в МИД Франции.

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Версия на английском языке French Foreign Ministry advises its citizens to refrain from traveling to Iran
Версия на азербайджанском языке Fransa vətəndaşlarına İrana səfərdən çəkinməyi tövsiyə edib

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