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    МИД Франции: Проект Парижского соглашения по климату готов

    Французские представители и чиновники ООН завершили редактирование проекта итогового соглашения по климату на конференции в Париже

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Французские представители и чиновники ООН завершили редактирование проекта итогового соглашения по климату на международной конференции в Париже, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "У нас есть текст, который мы готовы представить", - сообщил представитель МИД Франции.

    После перевода на шесть официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), проект в 11:30 будет представлен министрам участвующих в конференции стран.

    Соглашение будет считаться заключенным, когда его утвердят министры.

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