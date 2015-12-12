МИД Франции: Проект Парижского соглашения по климату готов

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Французские представители и чиновники ООН завершили редактирование проекта итогового соглашения по климату на международной конференции в Париже, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"У нас есть текст, который мы готовы представить", - сообщил представитель МИД Франции.
После перевода на шесть официальных языков ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский, французский), проект в 11:30 будет представлен министрам участвующих в конференции стран.
Соглашение будет считаться заключенным, когда его утвердят министры.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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