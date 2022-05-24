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МИД Франции призвал скорее принять новые санкции против России

МИД Франции призвал скорее принять новые санкции против России Евросоюз должен скорее принять шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает эмбарго на нефть из РФ.
Другие страны
24 мая 2022 г. 23:25
МИД Франции призвал скорее принять новые санкции против России

Евросоюз должен скорее принять шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает эмбарго на нефть из РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на пресс-конференции в Берлине.

Новый министр иностранных дел Франции Колонна находится в столице Германии с первым международным рабочим визитом. Там она встретилась со своей коллегой - главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Колонна призвала усилить поддержку Украины и принять новые антироссийские санкции как можно скорее.

"Мы должны усилить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и по всем направлениям: финансовому, экономическому, военному и гуманитарному. Мы также должны как можно быстрее принять шестой пакет санкций против РФ, который предполагает постепенный отказ от российской нефти. Мы надеемся, что нам удастся это сделать быстро", - цитирует Колонну агентство.

Страны ЕС уже ввели пять пакетов антироссийских санкций. Предстоящий санкционный пакет направлен на отказ от российской нефти. По этой причине ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его введение.

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini tezliklə qəbul etməyə çağırıb

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