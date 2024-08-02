МИД Франции призвал Россию освободить арестованного Лорана Винатье

Париж после массового обмена заключенными между Россией и рядом западных стран призвал к продолжению освобождения в РФ людей, которых в Париже считают незаконно задержанными.

Париж после массового обмена заключенными между Россией и рядом западных стран призвал к продолжению освобождения в РФ людей, которых в Париже считают незаконно задержанными.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу МИД Франции.

"Наши мысли с теми, кто остается незаконно задержанными в России, в том числе с нашим соотечественником Лораном Винатье", - говорится в сообщении. "Франция призывает к их незамедлительному освобождению", - отмечается в нем.

В МИД Франции указали, что "испытывают облегчение" после того, как ряд осужденных в России были обменены накануне в Турции.

Консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" Винатье был задержан в начале июня 2024 года. Ему предъявлено обвинение в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Отметим, что в минувший четверг в аэропорту Анкары состоялся обмен 26 освобожденных из тюрем РФ и стран Запада.