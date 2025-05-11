МИД Франции подготовил половину 17-го пакета санкций ЕС против РФ

Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся Евросоюзом 17-й пакет санкций против России, было сформулировано Францией.

Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся Евросоюзом 17-й пакет санкций против России, было сформулировано Францией.

Как передает Report, об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

"Европейцы со своей стороны уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят", - сказал он.

Барро уточнил, что данные санкции затронут так называемый теневой флот, который, по его словам, используется для перевозки российских нефтепродуктов в обход санкций по всему миру. Также новые ограничения будут направлены против компаний, поставляющих в РФ продукцию двойного назначения и против тех, кто занимается "дестабилизацией". Позже в ходе интервью он заявил, что неоднократно общался с китайскими коллегами, чтобы убедить их "перестать помогать России обходить санкции" и "поставлять товары двойного назначения".

"Однако вчера европейские лидеры говорили между собой о том, что в случае, если [Россия] откажется от перемирия, то потребуется больше, чем этот новый пакет санкций, потребуется затронуть нефтяной и финансовый сектор, как это готовятся сделать американцы", - добавил министр.