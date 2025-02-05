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МИД Франции: Основой будущего сектора Газа будет палестинское государство

МИД Франции: Основой будущего сектора Газа будет палестинское государство Основой будущего сектора Газа должно быть Палестинское государство, а не контроль территории третьей страной.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 15:07
МИД Франции: Основой будущего сектора Газа будет палестинское государство

Основой будущего сектора Газа должно быть палестинское государство, а не контроль территории третьей страной.

Как передает Report, об этом сообщают французкие СМИ со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Будущее Газы должно рассматриваться не с точки зрения контроля со стороны третьего государства, а в рамках будущего государства Палестина под эгидой палестинской администрации", - сказано в заявлении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве выступили против насильственного перемещения палестинского населения Газы.

"Франция продолжит выступать за реализацию решения о двух государствах, единственного, которое может гарантировать долгосрочный мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что Соединенные Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.

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