МИД Франции оштрафовали на 450 тыс. евро за недостаточное представительство женщин

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Французская юстиция оштрафовала дипломатическое ведомство страны на 450 тыс. евро за недостаточное назначение женщин на ведущие посты в его структурах в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом газета Le Monde.

Согласно закону от 2012 года о паритетном представительстве полов, на ведущих постах в государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях должно находиться не менее 40% женщин. В 2017 году показатель для французского дипломатического ведомства равнялся лишь 29%. Назначенный судом штраф составил 90 тыс. евро за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест.

Как сообщил газете представитель МИД Франции, ведомство в дальнейшем приложило все необходимые усилия и "в 2018 году ситуация была нормализована - был достигнут показатель в 39%". По данным газеты, МИД находится далеко не во главе списка нарушителей закона от 2012 года. В частности, министерство экономики и финансов было ранее оштрафовано на 1,7 млн. евро.