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МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата Шесть российских дипломатов во Франции объявлены персонами нон грата, о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено при вызове в МИД страны.
Другие страны
12 апреля 2022 г. 00:37
МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены персонами нон грата, о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено при вызове в МИД страны.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского министерства иностранных дел.

"В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - отмечает дипломатическое ведомство.

"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - заявляет МИД Франции.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Rusiya diplomatlarının casusluğunu aşkarlayaraq “persona non-qrata” elan edib

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