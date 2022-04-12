МИД Франции объявил шестерых российских дипломатов персонами нон грата

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены персонами нон грата, о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено при вызове в МИД страны.

Шесть российских дипломатов во Франции объявлены персонами нон грата, о чем временному поверенному в делах РФ во Франции было сообщено при вызове в МИД страны.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского министерства иностранных дел.

"В результате очень долгого расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории", - отмечает дипломатическое ведомство.

"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", - заявляет МИД Франции.