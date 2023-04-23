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МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана

МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана Министерство иностранных дел Франции объявило о начале «операции по быстрой эвакуации» французских граждан и дипломатического персонала из Судана, где уже вторую неделю идут ожесточенные бои.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 11:33
МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана

Министерство иностранных дел Франции объявило о начале «операции по быстрой эвакуации» французских граждан и дипломатического персонала из Судана, где уже вторую неделю идут ожесточенные бои.

Как передает Report, об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Суданская армия и военизированные формирования Сил оперативной поддержки (RSF), против которых они воюют, «предоставили гарантии безопасности», позволившие провести эту операцию.

По словам дипломата, в Судане живут около 250 французских граждан.

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