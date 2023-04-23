МИД Франции объявил о начале эвакуации французских граждан и дипломатов из Судана

Министерство иностранных дел Франции объявило о начале «операции по быстрой эвакуации» французских граждан и дипломатического персонала из Судана, где уже вторую неделю идут ожесточенные бои.
Как передает Report, об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
Суданская армия и военизированные формирования Сил оперативной поддержки (RSF), против которых они воюют, «предоставили гарантии безопасности», позволившие провести эту операцию.
По словам дипломата, в Судане живут около 250 французских граждан.