О нас

МИД Франции: Новый пакет санкций против России может быть принят в ближайшие дни

МИД Франции: Новый пакет санкций против России может быть принят в ближайшие дни Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни.
Другие страны
29 июня 2025 г. 01:16
МИД Франции: Новый пакет санкций против России может быть принят в ближайшие дни

Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала LCI заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

"В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению", - ответил глава ведомства на вопрос о том, когда новый пакет санкций будет согласован странами ЕС.

По его словам, "Европа координирует усилия в этом вопросе с американскими сенаторами".

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что лидеры стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций "идет полным ходом", но не назвала возможных сроков ее завершения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

МИД Франции: Макрон обсуждал с Зеленским производство БПЛА в Украине
МИД Франции: Макрон обсуждал с Зеленским производство БПЛА в Украине
29 июня 2025 г. 00:30
WP: Администрация Трампа будет оказывать давление на судей для отмены запретов
WP: Администрация Трампа будет оказывать давление на судей для отмены запретов
29 июня 2025 г. 00:06
В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов
В Украине готовят спецзакон для проведения послевоенных выборов
28 июня 2025 г. 23:52
Госдеп: США заинтересованы в дипломатическом решении российско-украинского конфликта
Госдеп: США заинтересованы в дипломатическом решении российско-украинского конфликта
28 июня 2025 г. 23:09
Орбан: Вступление Украины в НАТО приведет к III Мировой войне
Орбан: Вступление Украины в НАТО приведет к III Мировой войне
28 июня 2025 г. 22:51
Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
Уиткофф в ближайшие дни проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке
28 июня 2025 г. 22:33
Армия Израиля сообщила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС
Армия Израиля сообщила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС
28 июня 2025 г. 22:24
У Белого дома возвели дополнительные ограждения
У Белого дома возвели дополнительные ограждения
28 июня 2025 г. 22:20
ЦАХАЛ ударил по Ливану для устранения радикала из Хезболлах
ЦАХАЛ ударил по Ливану для устранения радикала из "Хезболлах"
28 июня 2025 г. 22:07
WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за сокращений и переработок
WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за сокращений и переработок
28 июня 2025 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi