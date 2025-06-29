МИД Франции: Новый пакет санкций против России может быть принят в ближайшие дни

Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни.

Франция ожидает согласование 18-го пакета антироссийских санкций ЕС в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала LCI заявил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

"В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению", - ответил глава ведомства на вопрос о том, когда новый пакет санкций будет согласован странами ЕС.

По его словам, "Европа координирует усилия в этом вопросе с американскими сенаторами".

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам встречи на высшем уровне заявил, что лидеры стран ЕС не смогли утвердить 18-й пакет санкций против РФ. В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что работа над 18-м набором рестрикций "идет полным ходом", но не назвала возможных сроков ее завершения.