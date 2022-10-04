МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов в ближайшие дни

Франция ожидает завершения подготовки нового пакета санкций против России в ближайшие дни и рассчитывает на его скорейшее принятие.

Франция ожидает завершения подготовки нового пакета санкций против России в ближайшие дни и рассчитывает на его скорейшее принятие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента).

"Франция желает быстрого принятия нового пакета европейских санкций, который должен быть завершен в ближайшие дни", - заявила она. Глава дипломатического ведомства отметила, что Франция и Евросоюз ведут беспрецедентно жесткую санкционную политику в отношении России, где, по ее словам, под санкциями уже находятся 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний.

"Эти санкции имеют очевидную задачу - задушить возможности России для продолжения конфликта и оказать максимальное давление на ответственных за ведение войны", - сказала она.

В то же время она добавила, что ни Франция, ни одна другая страна G7 не ведет войну с Россией и выразила мнение, что Париж и другие западные страны лишь помогают Украине реализовать право на оборону в соответствии с Хартией ООН.