МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов в ближайшие дни

Франция ожидает завершения подготовки нового пакета санкций против России в ближайшие дни и рассчитывает на его скорейшее принятие.
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"Франция желает быстрого принятия нового пакета европейских санкций, который должен быть завершен в ближайшие дни", - заявила она. Глава дипломатического ведомства отметила, что Франция и Евросоюз ведут беспрецедентно жесткую санкционную политику в отношении России, где, по ее словам, под санкциями уже находятся 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний.
"Эти санкции имеют очевидную задачу - задушить возможности России для продолжения конфликта и оказать максимальное давление на ответственных за ведение войны", - сказала она.
В то же время она добавила, что ни Франция, ни одна другая страна G7 не ведет войну с Россией и выразила мнение, что Париж и другие западные страны лишь помогают Украине реализовать право на оборону в соответствии с Хартией ООН.