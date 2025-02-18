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МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС коснется российской энергетики

МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС коснется российской энергетики Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза затронет энергетический сектор России.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 12:41
МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС коснется российской энергетики

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза затронет энергетический сектор России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала France Info сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"[16-й пакет санкций] затронет главным образом энергетические ресурсы России", - сказал он.

По его словам, ограничительные меры также коснутся ряда "игроков в странах, которые содействуют обходу санкций".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что введение санкций в отношении Москвы в области энергетики соответствует стратегии Брюсселя по избавлению от зависимости от российских ресурсов.

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Версия на английском языке French FM: New EU sanctions to target Russian energy sector
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Paris: Aİ-nin yeni sanksiya paketi Rusiyanın energetika sektorunu əhatə edəcək

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