МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС коснется российской энергетики

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза затронет энергетический сектор России.

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза затронет энергетический сектор России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала France Info сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"[16-й пакет санкций] затронет главным образом энергетические ресурсы России", - сказал он.

По его словам, ограничительные меры также коснутся ряда "игроков в странах, которые содействуют обходу санкций".

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что введение санкций в отношении Москвы в области энергетики соответствует стратегии Брюсселя по избавлению от зависимости от российских ресурсов.