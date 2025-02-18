МИД Франции: Новый пакет санкций ЕС коснется российской энергетики

Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза затронет энергетический сектор России.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире телеканала France Info сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"[16-й пакет санкций] затронет главным образом энергетические ресурсы России", - сказал он.
По его словам, ограничительные меры также коснутся ряда "игроков в странах, которые содействуют обходу санкций".
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила, что введение санкций в отношении Москвы в области энергетики соответствует стратегии Брюсселя по избавлению от зависимости от российских ресурсов.