МИД Франции: ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией

Ни Франция, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией и не хотят с ней воевать.

Ни Франция, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией и не хотят с ней воевать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

"Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации", - рассказала Лежандр.

Она отметила, что Российская Федерация "обостряет ситуацию".