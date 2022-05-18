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МИД Франции: ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией

МИД Франции: ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией Ни Франция, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией и не хотят с ней воевать.
Другие страны
18 мая 2022 г. 23:24
МИД Франции: ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией

Ни Франция, ни Евросоюз, ни Североатлантический альянс не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией и не хотят с ней воевать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

"Хотелось бы четко напомнить, что ни мы не находимся в состоянии войны с Россией, ни ЕС, ни НАТО. И мы все не хотим войны с Россией. С нашей стороны нет никакой эскалации", - рассказала Лежандр.

Она отметила, что Российская Федерация "обостряет ситуацию".

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