МИД Франции: Макрон обсуждал с Зеленским производство БПЛА в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге возможность производства беспилотных летательных аппаратов автоконцерном Renault в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Гааге возможность производства беспилотных летательных аппаратов автоконцерном Renault в Украине.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала LCI сообщил глава МИД республики Жан-Ноэль Барро.

"Министр Вооруженных сил Франции (Себастьен Лекорню) несколько дней назад сообщил о совместном с компанией Renault производстве беспилотников в Украине, - напомнил Барро. - Президент республики говорил об этом с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который прошел в начале недели".

По словам министра, для Парижа "важно продолжать содействовать Киеву в развитии производства оборудования".

Ранее Лекорню заявил, что крупный французский автопроизводитель займется производством беспилотников в Украине, не раскрыв название компании.