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Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ

Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ Европейские страны готовят новый пакет санкций против России,
Другие страны
1 мая 2025 г. 23:05
Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ

Европейские страны планируют ввести еще один пакет антироссийских санкций в случае отказа РФ от прекращения огня в Украине и надеются получить поддержку США в этом вопросе.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France Presse.

"Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций [против РФ], и вчера [в среду] я взял на себя обязательство перед [сенатором США] Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций", - сказал Барро.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил ужесточить антироссийские санкции. 

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Версия на азербайджанском языке Avropa ölkələri Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlayır

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