МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

"ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", - сказал министр.

По его словам, санкции затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают России обходить ограничительные меры.

Барро отметил, что санкции должны помешать РФ продолжать военные действия против Украины.