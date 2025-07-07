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МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года

МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.
Другие страны
7 июля 2025 г. 22:08
МИД Франции: ЕС намерен ввести против России самые жесткие санкции за три года

Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.

"ЕС, координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", - сказал министр.

По его словам, санкции затронут нефтяные доходы РФ, российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают России обходить ограничительные меры.

Барро отметил, что санкции должны помешать РФ продолжать военные действия против Украины.

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