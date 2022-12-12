МИД Франции: ЕС договорится по санкциям против России до вечера 12 декабря

Страны Европейского союза (ЕC) могут договориться по санкциям против РФ до вечера 12 декабря.

Страны Европейского союза (ЕC) могут договориться по санкциям против РФ до вечера 12 декабря.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна журналистам перед заседанием министром иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

"Сегодня будет последний этап по техническим аспектам. Уверена, что у нас получится добиться этого до вечера, чтобы оказать давление на Россию и ввести новые санкции", - сказала она.

Сегодня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о том, что пока не удалось согласовать девятый пакет санкций в отношении России до встречи глав МИД союза в Брюсселе.