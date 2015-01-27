МИД Франции: Борьба с терроризмом подразумевает и борьбу против тех, кто его финансирует

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Борьба против терроризма подразумевает и борьбу против тех, кто его финансирует. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал во вторник министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в ходе своего визита в Кувейт.

Отвечая на вопрос относительно возможного финансирования ряда террористических группировок Катаром, Фабиус сказал: "Мы ведем борьбу против терроризма, а следовательно и против тех, кто его финансирует. Если нам станет известно о том, что то или иное государство финансирует террористическую деятельность, мы сделаем из этого соответствующие выводы".