МИД Финляндии разрешил культурному центру России заплатить налоги

Финляндия разрешила Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость на сумму около 20 тыс. евро.

Финляндия разрешила Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость на сумму около 20 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщают финские СМИ со ссылкой на МИД страны.

"Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки", - говорится в сообщении.

Уплата налогов является разрешенным исключением из санкций Евросоюза. В МИД подчеркнули, что банковские счета финской дипмиссии в России по-прежнему заморожены.

18 апреля стало известно, что власти Финляндии приняли решение в связи с антироссийскими санкциями ЕС арестовать землю и здание РЦНК и семь квартир в Хельсинки.