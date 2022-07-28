О нас

МИД Финляндии предложил варианты ограничения российского туризма

МИД Финляндии предложил варианты ограничения российского туризма В финском МИДе предложили 6 вариантов ограничения российского туризма.
Другие страны
28 июля 2022 г. 19:28
МИД Финляндии предложил варианты ограничения российского туризма

В финском МИДе предложили 6 вариантов ограничения российского туризма.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает YLE.

По информации издания, глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России.

По словам Таннера, существует вариант полностью прекратить оформление виз для россиян, но это запрещено законами ЕС и правилами зоны Шенгена. Далее Таннер предложил ограничить количество принимаемых заявлений на получение виз, разрешить въезд в страну родственникам резидентов по веской причине (похороны, лечение и проч.).

Также глава консульского отдела предложил аннулировать все выданные визы, что не будет являться законным по нормам ЕС и самой Финляндии. Шестым вариантом может стать общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия будет декларировать направление своей политики.

С 15 июля Финляндия открыла границу с Россией, сейчас в страну пребывает около 7 тыс. российских туристов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Переименовано министерство образования
Переименовано министерство образования
28 июля 2022 г. 18:11
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
Генпрокурор: В связи с рэкет-журналистикой необходимо подготовить план мероприятий
28 июля 2022 г. 15:23
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
На реконструкцию автодорог в Низаминском районе Баку выделено 3 млн манатов
28 июля 2022 г. 13:50
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
Эксперт: Евросоюз осознал необходимость инвестиций в расширение ЮГК
28 июля 2022 г. 13:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь в направлении Гырмызы базар
28 июля 2022 г. 13:23
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
Блинкен намерен в ближайшие дни переговорить с Лавровым
27 июля 2022 г. 23:09
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
Петков: Азербайджан готов поставлять в Болгарию дополнительные объемы газа
26 июля 2022 г. 11:52
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные формирования 9 раз совершили провокации
26 июля 2022 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенных глав ИВ Масаллинского, Лерикского, Гёйгёльского районов
25 июля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi