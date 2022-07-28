МИД Финляндии предложил варианты ограничения российского туризма

В финском МИДе предложили 6 вариантов ограничения российского туризма.

В финском МИДе предложили 6 вариантов ограничения российского туризма.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает YLE.

По информации издания, глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов ограничения туризма из России.

По словам Таннера, существует вариант полностью прекратить оформление виз для россиян, но это запрещено законами ЕС и правилами зоны Шенгена. Далее Таннер предложил ограничить количество принимаемых заявлений на получение виз, разрешить въезд в страну родственникам резидентов по веской причине (похороны, лечение и проч.).

Также глава консульского отдела предложил аннулировать все выданные визы, что не будет являться законным по нормам ЕС и самой Финляндии. Шестым вариантом может стать общее решение Евросоюза, в линии которого Финляндия будет декларировать направление своей политики.

С 15 июля Финляндия открыла границу с Россией, сейчас в страну пребывает около 7 тыс. российских туристов.