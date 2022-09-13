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МИД Финляндии не может по закону полностью запретить выдавать визы гражданам РФ

МИД Финляндии не может по закону полностью запретить выдавать визы гражданам РФ МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.
Другие страны
13 сентября 2022 г. 07:12
МИД Финляндии не может по закону полностью запретить выдавать визы гражданам РФ

МИД Финляндии не видит законных оснований для введения полного запрета на выдачу виз гражданам России.

Как передает Report со ссылкой на финское издание Iltalehti, об этом заявил руководитель консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер.

"Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз - это те меры, для введения которых у нас не существует законных оснований", - отметил он. Таннер напомнил, что на прошлой неделе на уровне Евросоюза были приняты решения относительно процедур выдачи виз россиянам и отменено действие соглашения об упрощенном визовом режиме.

В связи с этим финский дипломат указал, что Хельсинки руководствуется принципом верховенства права и каждое заявление на выдачу визы рассматривается индивидуально. С финской же стороны в соответствии с новыми правилами ЕС правила выдачи въездных документов для граждан РФ изменились.

"Стоимость визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро. Срок оформления увеличится с 10 до 15 дней. Они теперь оформляют визы так же, как, к примеру, граждане Узбекистана или Монголии. У них больше нет никаких преимуществ", - подчеркнул Таннер. Помимо этого, финская сторона отменяет политику гибкости в отношении получаемых от заявителей документов для визы. Таким образом, граждане РФ придется тратить больше сил и времени на сбор документов для подачи на визу.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiyadan gələn turistlərin ölkəyə girişinə tam qadağa qoymayacaq

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