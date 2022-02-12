МИД Финляндии и Латвии призвали своих граждан в ближайшее время покинуть Украину

МИД Финляндии призвал находящихся в Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией.

МИД Финляндии призвал находящихся в Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении министерства.

"Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говорится в рекомендациях для находящихся на Украине финнов.

А тем временем, МИД Латвии также призвало своих граждан, находящихся на территории Украины, в ближайшее время покинуть эту страну.

"Принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Для отъезда мы рекомендуем использовать любой из доступных безопасных видов транспорта - авиарейсы или наземные маршруты, которые проходят через страны - члены ЕС или НАТО", - говорится в заявлении ведомства республики.

Ранее ряд стран, в том числе США, Южная Корея, Эстония рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий.