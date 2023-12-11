МИД Финляндии допустил поэтапное открытие границ с Россией

Контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе России и Финляндии начнут открывать поэтапно, если ситуация с мигрантами нормализуется.

Контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе России и Финляндии начнут открывать поэтапно, если ситуация с мигрантами нормализуется.

Как передает Report, об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен.

По ее словам, сейчас обстановка на восточной границе стабильная, несмотря на то, что в приграничной зоне остаются беженцы из Африки и Ближнего Востока.

Валтонен добавила, что ситуация на границе отслеживается ежедневно. Она считает самым важным решительно реагировать на действия России. При этом не рассказала, какие решения намерено принять правительство, но ожидается, что решения о часах работы пограничных постов будут приняты не позднее 13 декабря.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран