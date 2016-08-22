МИД Филиппин: Страна не намерена выходить из ООН

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай заявил, что страна не собирается отделяться от ООН, несмотря на слова президента Родриго Дутерте, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в ответ на критику со стороны Организации объединенных наций из-за участившихся убийств, совершаемых в ходе полицейских рейдов в рамках программы по борьбе с наркоторговлей, Р.Дутерте заявил, что Филиппины могут выйти из состава международной организации. Политик также обвинил ООН в том, что она не выполняет возложенных на нее функций. Кроме того, он упомянул о возможности создания альтернативной организации, в которую будут приглашены Китай и другие страны.

"Мы преданы ООН, несмотря на все наши беспокойства международной организацией", - заявил П.Ясай на пресс-конференции, пояснив, что слова Дутерте были сказаны "для выражения глубокого разочарования и досады".