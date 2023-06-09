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МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу Эстонский МИД запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Другие страны
9 июня 2023 г. 18:50
МИД Эстонии запретил въезд в страну патриарху Кириллу

МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", запрет введен за участие в серьезных нарушениях прав человека или пособничестве в их нарушении.

В МИД республики добавили, что в отношении патриарха Кирилла ограничения вводятся в связи с тем, что он "оправдывал и подстрекал" спецоперацию в Украине.

"Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел список Магнитского, который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Эстонии.

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