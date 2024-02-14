МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск Каллас

Внешнеполитическое ведомство Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с объявлением в розыск эстонского премьер-министра Каи Каллас.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства в соцсетях.
"Мы проинформировали временного поверенного в делах России, что это решение не помешает нам продолжить делать правильные вещи для Эстонии и Украины ", - уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ в Латвии Олега Зыкова в связи с объявлением МВД РФ в розыск ряда латышских министров.